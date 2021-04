Në Tiranë janë numëruar deri më tani votat e 1155 nga 1243 qendra votimi, për kandidatët për deputetë. Në listën e kandidatëve të PS-së, kryeson Fatmir Xhafaj me 15714 vota, pas tij, më i votuari në radhët e PS-së rezulton Ornaldo Rakipi me 14912 vota. E 3-ta është Belinda Balluku me 14772 vota.

Xhafaj dhe Rakipi tashmë kanë thyer herësin duke u futur në listën fituese. Ndërsa jashtë Kuvendit ka mbetur Ervin Bushati, Fidel ylli, Pandeli Majko dhe Mimi Kodheli.

Listën e kandidatëve më të votuar të PD së në Tiranë e kryeson Lulzim Basha me 15096 vota, i ndjekur nga Agron Shehaj me 12892 vota, Belind Këlliçi me 9463 vota, ndërsa Sali Berisha ka marrë vetëm 6458.

Në radhët e LSI-së, në Tiranë kryeson Përparim Spahiu me 3243 vota, Monika Kryemadhi me 2246 vota dhe Floida Kërpaçi me 1527 vota.

/a.r