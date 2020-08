Kryeministri Edi Rama ka vijuar sërish replikat me kreun e PD, sa i përket zgjerimit të Greqisë në det.

Rama hedh poshtë pretendimet e Bashës për ndonjë marrëveshje sekrete mes Tiranës dhe Athinës.

Me ironi, shefi i qeverisë shkruan:

“Për çfarë transparence e ke fjalën Lulëzim, kur s’ka as marrëveshje, as negociata qysh se ka ndryshuar qeveria në Greqi, ndërkohë që as me qeverinë e mëparshme marrëveshja s’është arritur?!Ti do teatër vëlla që të zbavisësh ata që të vijnë në shfaqje, të kuptoj, lum ti medet ata!”