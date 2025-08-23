Vijon aksioni, Rama publikon pamjet nga lirimi i hapësirave publike në Durrës: Vazhdojmë!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për aksionin e lirimit të hapësirave publike, teksa ka ndarë pamje nga Durrësi.
Krahas pamjeve që tregojnë shembjet e ndërtesave dhe strukturave që kanë bllokuar hapësirën komunitare në qytetin bregdetar, kreu i qeverisë shkruan: “Durrës, vazhdojmë”.
Aksioni për lirimin e hapësirave publike si dhe ndërtimeve pa leje vijon prej javësh, ndërsa kreu i qeverisë ka paralajmëruar se nuk bëhet fjalë për një ndërhyrje verore.
‘Rilindja Urbane 2.0’, ashtu sikurse e ka quajtur kryeministri Rama, do të shtrihet përgjatë 4 viteve.
