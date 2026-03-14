Prej më shumë se gjashtë javësh, banorët e zonës së Rrjollit në Shkodër vijojnë protestat kundër punimeve për ndërtimin e një resorti.
Këtë të shtunë, protestës iu bashkuan edhe qytetarë dhe aktivistë nga zona të tjera të vendit.
Protestuesit marshuan drejt kantierit në bregdetin e Velipojës, ku po kryhen punimet për projektin turistik.
Forcat e policisë krijuan perimetrin e sigurisë për të mbrojtur punëtorët dhe makineritë, ndërsa disa protestues u shoqëruan në komisariat pas përplasjeve.
Leave a Reply