Së fundmi në vendin tonë ka mbërritur donacioni i radhës me pajisje mjekësore të dhuruara nga Austria përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian.

Në këtë paketë ndihme janë dhuruar plotë 2000 pako me dorashka si dhe 3740 litra dezinfektues mjekësor.

Lajmin e ka bërë të ditur ambasadori i BE në Tiranë, Luigi Soreca.

“Një tjetër donacion i pajisjeve mjekësore që do të ndihmojnë Shqipërinë 🇦🇱 në luftën kundër #COVID19 arriti sot falë Austrisë 🇦🇹 përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian 🇪🇺 #EUcivpro:

👉2000 pako me dorashka

👉3740 litra dezinfektues mjekësor” shkruan Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca.

