Pas dy ish-deputetëve në Berat, LSI-së i janë larguar edhe kryetari i LRI-së Altin Kazazi, i cili tha se së bashku me 100 anëtarë të kësaj force politike i janë bashkuar PS-së, ndërsa në selinë e PS-së i priti drejtues politik i këtij qarku Blend Klosi.

Por përse u larguan nga LSI-ja? Altin Kazazi së bashku me disa prej anëtarëve të LSI-së shpjeguan arsyet e vendimit. “Ne kemi dhënë kontributin tonë për LSI që në vitet e para të gjimnazit.

Por sot me LSI nuk na lidh më asgjë sepse LSI nuk përfaqëson më asgjë tjetër përvec një rrethi të ngushtë interesash familjare dhe politike.

Jemi shumë të keqardhur që LSI sot është kthyer në një parti ku duhet të jesh ose kushëri ose shërbëtor i familjes së udhëheqes. Mjaft që të përmendim ish kryetarin e Baskise dhe kandidatet për deputetë sot, të gjithë kushërinj të Metës dhe shërbëtorë të Monikës.

Si mund të bëhemi ne shërbëtorë të kushërinjve të tyre gjoja në emër të rinisë? LSI thotë Shqipëria është shtëpia juaj, ndërsa LSI vetë është shtëpia e kushërinjve dhe shërbëtorëve që tjetër thonë e tjetër bëjnë!

Ne nuk jemi dot fasada e propagandes elektorale të Monikës dhe Metës, prandaj sot të gjithë së bashku kemi vendosur të ikim nga shtëpia e kushërinjve dhe sherbetoreve, po jo nga Shqiperia!

Ne do te regjistrohemi anetare te PS aty ku po regjistrohen perdite ata qe LSI e kishin pasion jo pazar! Cfare nuk kemi degjuar dhe duruar per pazaret e bera ne Tirane me kontributet tona elektorale! Boll me!

Ne do te vazhdojme te angazhohemi si qytetare ne politike per Beratin qe duam me Edi Ramen dhe Partine Socialiste” thanë disa prej tyre.

Kujtojmë se ky largim prej 100 të rinjsh nga LSI vjen pasi disa ditë më parë edhe dega e LSI-së në Gjeroven të Beratit është shkrirë. Dorëheqja e kryetarit të kësaj dege solli dhe largimin e 140 anëtarët e degës së LSI-së në fshatit Gjeroven, të cilët u shprehën se ndihen të papërfaqësuar nga kjo forcë politike.

Deri më tani LSI-së i janë larguar figura të njohura, ku dy janë nga qarku i Beratit, N asip Naçodhe Gledion Rehovica , si dhe Ish-drejtori i portit të Durrësit dhe ish-drejtori i Aviacionit Civil, Aleksandër Lipivani duke iu bashkuar PS. Të larguarit i kanë cilësuar largimet e tyre si të imponuar nga sjella politike e LSI dhe përfundimi i eksperimenteve politike të kësaj partie. Ndërkohë që edhe deputetja, Ediola Braha, u largua nga radhët e LSI dhe u bashkua me PS-në.

g.kosovari