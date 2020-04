Riatdhesimet e shqiptarëve nga vendet e Europës që kanë mbetur jashtë kufijve për shkak të koronavirusit kanë vijuar.

Mbrëmjen e sotme në orën 20:00 me 60 minuta vonesë ka mbërritur avioni i dytë nga Italia me shqiptarë që po riatdhesohen.

Paradite erdhi avioni i parë me 98 shqiptarë nga Bari, ndërsa nga Roma janë 132 të tjerë që do të transportohen me autobus direk në hotelin karantinë në Durrës.