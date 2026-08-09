Normalizohet situata e zjarreve në zonën e Mallakastrës.
Gjatë ditës së sotme (9 gusht), ka vazhduar operacioni me mbështetjen nga forcat e ushtrisë në terren dhe mjete ajrore për shuarjen e zjarrit.
Rreth pasdites situata në Ngraçan, Rriban dhe Panahor është normalizuar megjithëse ka ende vatra aktive. Këto të fundit po mbahen në monitorim nga zjarrfikësit me qëllim parandalimin e përhapjes së flakëve.
Ndërkohë forcat zjarrfikëse, të ushtrisë dhe mjete ajrore janë përqendruar në Drenie. Situata në pyjet e Drenies dhe Vloshit është problematike pasi era e fortë riaktivizoi vatrat e zjarrit.
Ky i fundit nisi fillimisht në Rriban ndërkohë që era e orientoi në drejtim të pyjeve të Drenies. Deri tani nga zjarri në Drenie nuk rrezikohen banesa
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