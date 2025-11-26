Policia italiane ka çmontuar një grup “skifterësh” shqiptare, duke arrestuar 4 prej tyre në Padova, ndërsa autorët po ktheheshin nga një vjedhje që kishin kryer në zonën e Pordenones.
Sipas mediave italiane, grupi i shqiptarëve akuzohet për vjedhje të mallrave e sendeve me vlerë dëmi rreth 200,000 euro. Mes materialeve të vjedhura edhe bizhuteri ari dhe ora luksoze të cilat i kishin fshehur në një apartament të marr me qira.
Një nga ta që tentoi të arratisej është një 25-vjeçar, i cili jetonte në Itali që nga viti 2018 dhe nuk ka precedentë penalë të mëparshëm. Dy të arrestuarit e tjerë janë një 35-vjeçar, i cili ka jetuar në Itali që nga viti 2005 dhe është burgosur dy herë në vitin 2012, për vjedhje, ashtu edhe në vitin 2023 për posedim të mjeteve të vjedhjes me thyerje dhe posedim të paligjshëm të armëve.
I treti është një 34-vjeçar që u arrestua në vitin 2023 dhe 2024 për të njëjtin krim. Ai ishte gjithashtu i kërkuar sepse ndaj tij ishte lëshuar një urdhër paraburgimi në lidhje me procedurat penale nga Prokuroria e Teramos, gjithashtu për vjedhje me thyerje.
Anëtari i fundit i bandës është një 36-vjeçar, i arrestuar në vitet 2011, 2013 dhe 2021 për vjedhje dhe i kërkuar sepse ka një urdhër arresti në pritje të një dënimi prej dy vitesh e gjysmë, për afërsisht dyzet incidente të ngjashme të kryera në rajonin Tri-Veneto.
Gjithashtu u sekuestruan sende të shumta me vlerë, kryesisht bizhuteri floriri, pajisje për të kryer vjedhjet dhe valutë. Të katër të ndaluarit janë në burg në Pordenone, në pritje të masave të sigurisë, hetimit dhe gjykimit.
Leave a Reply