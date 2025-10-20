Në rajonin Val d’Oise, në veri të Parisit, një tornado e rrallë, por e fuqishme goditi zonën pasditen e sotme, duke lënë pas një person të vdekur dhe disa të tjerë të plagosur rëndë.
Sipas të dhënave nga ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nunez, tornadoja shkatërruese goditi zonën duke vënë autoritetet në alarm për shkallën e dëmeve të shkaktuara.
Një viktimë është konfirmuar, ndërsa të paktën katër persona raportohet të jenë plagosur rëndë. Videot që kanë qarkulluar në rrjetet sociale tregojnë momentet dramatike kur tre vinça ndërtimi janë rrëzuar nga forca e erës, ndërsa çati, dritare dhe objekte të tjera janë shkatërruar në komunat Ermont, Eaubonne dhe Franconville.
Sipas raportimeve meteorologjike, fenomeni u shfaq në orët e mbrëmjes dhe u karakterizua nga përmbytje të shpejta dhe erëra jashtëzakonisht të forta. Ende nuk është bërë vlerësimi përfundimtar i shkallës së tornadës, por dëmet janë përshkruar si të mëdha dhe të përhapura.
Njësitë e zjarrfikësve, policisë dhe shërbimeve të emergjencës kanë ngritur një qendër krize për të menaxhuar pasojat dhe për të ndërmarrë veprimet e nevojshme në terren. Ministri Nunez ka bërë apel për kujdes, duke shprehur ngushëllimet e tij për familjen e viktimës dhe duke ndjekur nga afër situatën. Banorët në zonat e prekura janë këshilluar të shmangin zonat e dëmtuara derisa të përfundojnë inspektimet dhe të sigurohen rrugët e aksesit.
Përveç humbjes së jetës, dëmet materiale janë të konsiderueshme: vinça të rrëzuar, çati të shkatërruara, dritare të thyera dhe pemë të rrëzuara, që të gjitha dëshmi të intensitetit të jashtëzakonshëm të kësaj ngjarjeve. Rrjetet elektrike dhe infrastruktura publike janë prekur gjithashtu, duke shkaktuar ndërprerje të shërbimeve në disa zona, ndërsa autoritetet po punojnë për të rivendosur normalitetin sa më shpejt të jetë e mundur.
Ngjarje të tilla theksojnë rritjen e riskut të fenomeneve klimatike ekstreme në Evropë, edhe në zona ku tornadot janë relativisht të rralla. Në vijim të ditës pritet të publikohen raportet zyrtare për numrin e saktë të të plagosurve, shkallën e tornadës sipas klasifikimit meteorologjik francez dhe vlerësimi i plotë i dëmeve materiale.
️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv
— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
️ La tornade qui a touché Ermont dans le Val-d'Oise a fait tomber trois grues qui ont causé de gros dégâts en s'abattant sur des bâtiments. (© Ahmed Saidane) pic.twitter.com/IlolrxeECQ
— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
Leave a Reply