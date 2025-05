“Videot e shkurtra dhe incidentet në zgjedhjet e 11 majit më të klikuarat”, Aldor Nini: PS e para për shpenzimet në Facebook, PD e dyta

Videot e shkurtra dhe që kishin incidente lidhur me zgjedhjet e 11 majit ishin më të klikuarat, sipas drejtorit të ‘Acromax Media’ Aldor Nini.

I ftuar ditën e sotme në emisionin ‘Sot Live në Shqipëri’ , Nini tha se për videot e zgjedhjeve, klikime të shumta ka pasur nga shqiptarët që jetojnë në diasporë.

‘Ne kemi matur se sa orë është parë një video dhe jo me klikimet, sepse shikueshmëria është më e rëndësishme sesa klikimet. Më shumë të klikuara si video janë incidentet gjatë zgjedhjeve dhe videot lidhur me Berishës pas zgjedhjeve, a do të jap ose jo dorëheqjen. Videot e shkurta që kanë një temë terheqëse kanë më shumë klikime. Është një miks sepse në rastin e zgjedheve ka pasur shumë interes edhe nga jashtë për të parë se si po ecin zgjedhjet’, tha ai.