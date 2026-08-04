Në ditën e 66-të të protestës, pjesëmarrja e qytetarëve ka vijuar të bjerë, ndërsa Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” është shfaqur thuajse i boshatisur.
Pamjet me dron tregojnë se në tubimin e kësaj të marte kanë marrë pjesë vetëm pak dhjetëra protestues, duke konfirmuar rënien e vazhdueshme të pjesëmarrjes krahasuar me javët e para të protestës.
Prej disa ditësh, numri i qytetarëve të pranishëm në shesh është në rënie të ndjeshme, ndërsa protesta po zhvillohet me një pjesëmarrje gjithnjë e më të kufizuar.
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