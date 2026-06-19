Pamjete më poshtme tregojnë momentin kulmor të protestës qytetare para Kryeministrisë.
Video e filmuar me dron shfaq momentin kur e gjithë turma është mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, për të nisur më pas fjalimet.
Ndiqni pamjet nga ajri:
Pamjete më poshtme tregojnë momentin kulmor të protestës qytetare para Kryeministrisë.
Video e filmuar me dron shfaq momentin kur e gjithë turma është mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, për të nisur më pas fjalimet.
Ndiqni pamjet nga ajri:
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© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
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