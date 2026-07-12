Është dita e 43-të e protestës dhe qytetarët janë grumbulluar për të protestuar para Kryeministrisë.
Pamjet e filmuara me dron tregojnë pjesëmarrjen në orën 19:45.
Siç protestuesit janë shprehur edhe në ditët e mëparshme, kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Rama. Ky i fundit i ka kundërshtuar duke thënë se dorëheqja “nuk bëhet me ultimatume” pasi ka një kontratë me më shumë se 800 mijë shqiptarë që e kanë votuar.
Megjithatë, prej disa javësh, qeveria ka shprehur gatishmërinë për të biseduar me protestuesit që vërtet dëshirojnë të mbrojnë natyrën dhe shqetësohen për vendin, por ka kërkuar “transparencë” prej tyre.
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