Sonte në mbrëmje, në orën 20:00, startoi koncerti i këngëtarit të njohur amerikan, Kanye West. Qindra fansa u mblodhën disa minuta parafillimit të koncertit në Eagle Stadium. Siç shihen edhe nga pamjet me dron, qytetarë shqiptarë e të huaj kanë ‘pushtuar’ rrugën që të çon drejt stadiumit.
“Vijmë nga Greqia, kemi katër ditë këtu, kryeqyteti është mjaft i bukur, është hera e parë këtu. Nga koncerti presim më të mirën”, tha një i ri nga vendi fqinj.
“Jam nga Greqia, nga Selaniku, është hera e parë këtu. E dua Shqipërinë. Kemi ardhur me njerëz të tjerë”, tha një tjetër.
“Kemi ardhur veçanërisht për koncertin”, tha një tjetër.
“Kemi ardhur nga Tepelena për koncertin, por jetojmë në Irlandë. Më pëlqen Kanye West, presim një atmosferë të mirë nga koncerti”, tha një vajzë.
“Jemi nga Greqia, Shqipëria është mahnitëse. E duam Shqipërinë”, tha një grup të rinjsh.
Stadiumi ndodhet në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës dhe drejt tij mund të shkohet me autobus të dedikuar i cili merret në qendër, çdo 20 minuta.
Pak orë para koncertit të Kanye West, qindra fansa u mblodhën në Eagle Stadium në Tiranë. Shumë prej tyre kanë udhëtuar nga Greqia, Suedia, Polonia dhe vende të tjera vetëm për ta ndjekur nga afër reperin amerikan. pic.twitter.com/V6Yz0uaw0l
— Shqiptarja.com (@shqiptarjacom) July 11, 2026
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