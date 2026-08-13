Një ditë pas tensioneve në Kuvendin e Kosovës mes deputetëve të PDK-së, AAK-së dhe Vetëvendosjes lidhur me thirrjen e seancës konstituive, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë dalë para ndërtesës së Qeverisë, duke bllokuar hyrjen e objektit.
Deputetët e PDK-së po mbajnë një konferencë për media para ndërtesës së Qeverisë, ku po kërkojnë që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës të thirret gjatë ditës së sotme.
Ata kanë bërë të ditur se, njësoj si ditën e djeshme, do të jenë të pranishëm edhe sot në Kuvendin e Kosovës.
Aksioni i deputetëve të PDK-së vjen në kuadër të përplasjes politike rreth konstituimit të Kuvendit dhe vazhdimit të procedurave parlamentare.
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