Gazetari Sokol Balla ia ka kushtuar këtë të martë editorialin e tij zhurmës për vaksinën e ‘AstraZeneca’.

Duke iu referuar të dhënave të kompanisë, ai shprehet se nga 18 milionë vaksinime në Britaninë e Madhe, vetëm 15 raste paraqitën efekte sekondare.

“Sipas kësaj matematike, nëse e gjithë Shqipëria do të vaksinohej me AstraZeneca, do të kishim vetëm 3 raste me pasoja anësore” – thotë Balla në videon e mëposhtme.

Për më tepër ndiqni komentin: