Një incident ka ndodhur sot në Komisionin për Çështjet e Brendshme mes Flamur Nokës dhe drejtuesit të Komisionit, Bledi Çuçi, ç’ka bëri që ky i fundit të përjashtojë deputetin demokrat.
Në një moment Flamur Noka dëgjohet t’i thotë kolegëve të PS se “ju shoh në një moment si mashkull, në një moment si femër, në një moment si organ seksual”.
Pas këtyre fjalëve ndërhyn edhe deputeti tjetër socialist Agron Malaj, i cili thotë “kë sheh?” Noka drejton gishtin nga Bledi Çuçi, ku edhe ky i fundit me ton të lartë i thotë “kë sheh, kë sheh?” dhe më pas ndërpret mbledhjen.
Pas rifillimit, Çuçi lexoi rregulloren duke deklaruar përjashtimin e Flamur Nokës nga seanca dhe i kërkoi atij të lërë sallën.
“Ju përjashtoj nga seanca dëgjimore e komisionit për fyerje të kryetarit të Komisionit. Ju lutem lëreni mbledhjen, jeni i përjashtuar, sepse pengon punimet e seancës, fyen, kërcënon drejtuesin e seancës dhe drejtuesin e institucionit. Lëreni sallën të vazhdojë punimet. Po vazhdove do ti kërkoj parlamenti të kërkojë 10 ditë përjashtim. Lereni sallën, jeni i përjashtuar”, tha Çuçi.
