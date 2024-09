Ushtria izraelite thotë se ka nisur një hetim pasi disa ushtarë u filmuan duke hedhur trupat e tre palestinezëve të vdekur nga një çati pas një aksioni në Bregun Perëndimor të pushtuar. Pamjet e këtij incidenti u filmuan në veri të Qabatiya-s dhe aty shfaqet edhe një buldozer që merr dhe lëviz trupat. Videoja ka shkaktuar zemërim.

Forca e Mbrojtjes Izraelit (IDF) tha të premten se ky ishte një incident i rëndë që nuk shkon me vlerat dhe ato çfarë pritet nga ushtarët e saj. Zyrtarët palestinezë thanë se të paktën shtatë persona u vranë pas sulmit nga forcat izraelite në këtë qytet.

Ligji ndërkombëtar urdhëron që ushtarët të sigurohen që trupat e pajetë, përfshi edhe të luftëtarëve kundërshtarë, të trajtohen me respekt. IDF tha se kreu një operacion kundër terrorizmit në Qabatiya, gjatë të cilit katër militantë u vranë në një shkëmbim zjarri ndërsa tre të tjerë pas një sulmi me dron në një makinë.

Videos circulating on social media show Israeli soldiers throwing the bodies of three Palestinians, killed in the northern West Bank town of Qabatiya, off a rooftop on Thursday morning.

The footage shows three Israeli soldiers standing on the roof of a building, throwing the… pic.twitter.com/j2b8fMyDKt

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 19, 2024