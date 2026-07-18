Një video nga takimi zyrtar në ‘Kullën Trump’ mes presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe kreut të FIFA-s, Gianni Infantino, po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale.
Ajo që duhej të ishte një moment propagande dhe buzëqeshjesh përpara trofeut të Kupës së Botës 2026, është shndërruar në një skenë epike ku Trump ka lëshuar një batutë të fortë që shumë fansa po e interpretojnë si një “përplasje në fytyrë” për favorizimet në futboll.
Deklarata e Infantinos dhe ndërhyrja e Trump
Gjatë fjalës së tij përpara medieve, Infantino u përpoq të ngrinte lart imazhin e institucionit që ai drejton, duke përdorur një përkufizim mjaft filozofik.
Gianni Infantino: “Përkufizimi zyrtar i FIFA-s është… FIFA është ofruesi zyrtar i lumturisë për njerëzimin që prej 120 vitesh. Pra, ne ofrojmë gëzim dhe lumturi…”
Por, Infantino nuk arriti ta mbyllte fjalinë e tij pompoze, pasi Trump ndërhyri menjëherë duke shkaktuar të qeshura, por edhe një moment tensioni të dukshëm në sallë.
Donald Trump: “…deri sa skuadra e tij humbet, sigurisht!”
Pse po cilësohet si një moment delikat në rrjetet sociale?
Ndonëse skena u kalua me të qeshura nga të dy liderët, në platformat sociale si X dhe TikTok, videoja është bërë virale me miliona shikime. Përdoruesit e rrjetit dhe analistët sportivë po e lidhin këtë batutë me akuzat e vazhdueshme për korrupsion dhe anshmëri brenda FIFA-s.
Konteksti i Argjentinës: Shumë komentues po e lidhin ndërhyrjen e Trump me thashethemet dhe teoritë e tifozëve se Infantino dhe FIFA kanë pasur gjithmonë një simpati ose favorizim të hapur ndaj kombëtareve të mëdha, specifikisht Argjentinës së Lionel Messit.
“Të thuash të vërtetën si me shaka”: Ndjekësit po e cilësojnë lëvizjen e Trump si një mënyrë tipike të tij për të “gjakosur” autoritetin e dikujt live në kamera, duke ekspozuar hapur faktin se pas “lumturisë” së FIFA-s fshihen gjithmonë interesa të mëdha dhe polemika të pafundme.
Trofeu i Kupës së Botës 2026 qëndronte mes tyre në podium, por vëmendja e të gjithëve u zhvendos te kjo përplasje e shpejtë verbale, e cila i dha një goditje serioze tentativës së Infantinos për të bërë PR-in e radhës.
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