Momente frike në Nju Jork, kur në oborrin e kishës së Katedrales Hyjnore të “St John Divine”, selia e peshkopit, policia ndërhyri për të ndaluar një burrë të armatosur, i cili hapi zjarr ndaj agjentëve përpara se të plagosej rëndë.

Në shkallët e kishës në Manhatan, performanca e një kori të Krishtlindjeve sapo kishte përfunduar dhe ajo ishte ngjarja e parë e organizuar nga Selia Episkopale që nga fillimi i pandemisë.

Policia do të ndërhynte pas informacionit se një burri para katedrales i veshur me një xhaketë të kuqe bërtiste se donte të vritej. Ai kishte të paktën dy armë zjarri me vete. Oficerët e patrullës përreth kishës kanë ndërhyrë menjëherë.

Në këtë moment, thonë dëshmitarët, ai ka nisur të qëllojë në ajër, pastaj policët e kanë neutralizuar menjëherë të dyshuarin.

Mediat amerikane, thonë se ai është transportuar në spital, ku ndodhet në rrezik për jetën, ndërkohë që një tjetër person ka mbetur i plagosur.

Shumë njerëz kanë qenë të pranishëm në vendngjarje, ku përjetuan momente të një terrori të vërtetë.

Menjëherë ndodhi një kaos mes njerëzve në panik, të cilët u shtrinë në tokë apo u fshehën pas makinave të parkuara për t’u fshehur nga të shtënat me armë zjarri.

Qëllimi i vërtetë i burrit që hapi zjarr, është ende i panjohur, edhe pse hetuesit , nga dinamika sipas dëshmitarëve, duket se përjashtojnë veprimin e paramenduar ose terrorist, duke preferuar më tepër gjestin e një personi të paqëndrueshëm mendërisht.

g.kosovari