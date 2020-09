Ai thotë: ‘Ju nuk jeni i lejuar me ligj të më prekni. Unë nuk duhet të mbaj maskë, dhe nuk ke pse të më sfidosh. ‘

Oficeri i jep burrit paralajmërimin e tij të fundit para se t’i thotë: ‘Do të zbresësh.’

Ai e kap krahun e pasagjerit, burri reziston ashpër dhe bërtet.

Oficeri përpiqet ta largoj atë me forcë, por burri nuk pranon të zbresi dhe shpërthen: ‘Unë ju kam thënë jo. Tani largohu nga unë “.

Ai lufton me oficerin i cili kërcënon se do ta spërkasë me piper ndërsa bashkudhëtarët protestojnë se ai nuk ka bërë asgjë të keqe.

Oficeri më pas përpiqet të spërkasë pasagjerin e padisiplinuar – i cili mbron me dëshpërim fytyrën e tij por nuk është në gjendje të marrë një goditje të qartë dhe urgjentisht bën thirrje për përforcime në radion e tij.

Pasagjeri vazhdon t’i rezistojë arrestimit dhe e shtyn oficerin mbrapa, duke bërtitur.

Ndërsa më shumë oficerë nxitojnë të ndihmojnë, miqtë e pasagjerit akuzojnë oficerin për abuzim të pushtetit të tij dhe e quajnë atë një ‘ngacmues’.

g.kosovari