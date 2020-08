Kylie Jenner ka rritur temperaturat këtë të shtunë, teksa ka pozuar para kamerës me reçipeta që i ekspozonin gjoksin. 23-vjeçarja ishte e veshur e gjitha me të bardha, një palë tuta, reçipeta dhe krahëve kishte hedhur një triko.

Edhe pse e veshur sportive, miliarderja e re kishte zgjedhur një palë sandale me taka për ta kombinuar me veshjen e saj. Ylli i “Keepin Up With The Kardashians”, u shfaq gjithashtu serioze në këto poza, duke u dukur më seksi dhe provokuese.

Këto postime vijojnë që nga dita e premte, ku ajo postoi disa foto e video në “Instastory”, ku ekspozonte linjat e saj trupore. Por postimet e dy ditëve më parë u mbyllen me një video të shkurtër ku tregonte dyert e LaFerrari-t të saj të zi, plot shkëlqim.