Kampioni absolut ne kick box dhe tashme ne boks Kristian Prenga i cili vazhdon karrieren ne Kanada, ka bere “goditjen” e radhes. Burimet prane kampionit bejne me dije se ai ka blere nje super jaht luksoz. Ne fotot qe lexo.al po ju sjell ekskluzivisht me poshte, shihet Prenga teksa lundron me jahtin e tij luksoz ne Toronto te Kanadasë. Prenga i cili vazhdon karrieren ne Kanada duke u stervitur nga nje legjende olimpike si Chris Johnson dhe me promotor Lenox Lewis dhe Floyd Mayweather, duket se tashme eshte ne nje rang tjeter dhe mund te shihet krah modeleve boterore. Me heret ai eshte perfolur per disa lidhje me modelet e njohura shqiptare, por tani mesa duket ai ka kaluar ne tjeter nivel. Pritet te ndodhin shume ndryshime e arritje te tjera, te cilat do jua percjellim ne vazhdim.