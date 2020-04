Në 94-vjetorin e lindjes së Mbretëreshës Elisabeta e II, Pallati mbrëtëror ka publikuar video ku shfaqet mornakia në një feste private së bashku me motrën e saj. Filmat arkivë nga “Royal Collection Trust” zbulojnë kujtime të sinqerta për dy motrat që rriten dhe ofrojnë një pasqyrë të rrallë në jetën familjare për mbretëreshën, si një princeshë e re. Në video mbretëresha shfaqe duke luajtur me një karrocë për fëmijë në një kopsht si dhe duke vallëzuar në një jaht.

Familja mbretërore është, si pjesa tjetër e vendit, duke qëndruar larg njëri-tjetrit, pasi ato ndjekin rregullat e distancimit shoqëror mes pandemisë.

Urimet e ditëlindjes për Monarken janë udhëhequr nga Princi William, Kate Middleton dhe Princi Charles në një shfaqje të fortë uniteti nga Familja Mbretërore.

Mbretëresha Elizabeth II me fëmijën e saj Princi Charles

Për shkak të diferencës kohore në Los Angeles, Princi Harry dhe Meghan Markle ka të ngjarë të lëshojnë mesazhin e tyre më vonë sot.

Kensington Palace i uroi Mbretëreshës një ‘Ditëlindje shumë të lumtur në 94 vjetorin e saj’, dhe ndau një fotografi të Princit William dhe Kate Middleton me monarkun në Chelsea Flower Show. Edhe llogaria në Twitter e Princit të Uellsit dhe Dukeshës së Cornwall dërgoi urimet e ditëlindjes, me një koleksion fotografish prekëse arkivore të Charles dhe nënës së tij.

Një burim i Pallatit Buckingham tha se ditëlindja e Mbretëreshës nuk do të shënohet në ndonjë mënyrë të veçantë, duke shtuar se çdo telefonatë ose video thirrje që ajo ka me familjen do të mbahet private, shkruan “Daily Mail”.

Pritet që familja mbretërore do të mblidhet në një video Zoom me Mbretëreshën në një ditëlindje të lumtur. Vitin e kaluar, 16 anëtarë të familjes mbretërore ishin në gjendje të vizitojnë Madhërinë e saj për të shënuar ditëlindjen e saj – por kufizimet aktuale nënkuptojnë video dhe thirrje telefonike do të duhet të përdoren në vend të kësaj.

Këmbanat e Westminster Abbey – kisha ku monarku ishte martuar dhe kurorëzuar gjithashtu do të heshtin në ditëlindjen e saj për herë të parë në më shumë se një dekadë.

Ajo është më pak se dy vjet larg nga jubileu i saj i platinës prej 70 vjetësh në fron. /Javanews

g.kosovari