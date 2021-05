Pas paralajmërimit se do të ketë sulme në ndërtesën në të cilën ndodhen zyrat e Al Jazeera dhe Associated Press dhe të disa mediave ndërkombëtare në qytetin e Gazës, është goditur nga një raketë izraelite. Blloku i kullës përmbante gjithashtu një numër apartamentesh dhe zyrash të tjera.

Raketa që ka goditur ndërtesën, e ka shembur atë plotësisht , por që ende nuk ka të dhëna për numrin e e të lënduarve. Ndërkohë që pas paralajmërimit pjesa më e madhe e stafit është larguar nga ndërtesa.

VIDEO: IDF airstrike destroys the Al-Jalaa building in Gaza, used as the offices of AP and Al-Jazeera. pic.twitter.com/I1HCr3Ld5k

— Conflict News (@Conflicts) May 15, 2021