Para një ndeshjeje të rëndësishme si kjo me Hungarinë dhe pas një humbjeje dërrmuese si ajo me Poloninë, Shqipërisë i duhet një shembull frymëzimi për t’u ringritur dhe për t’ia dalë mbanë!

Dhe si sot, më 4 shtator të vitit 2004 kuqezinjtë kanë mundur Greqinë kampione Europe! Më frymëzuese se kaq nuk mund të ketë! Në stadiumin “Qemal Stafa” kombëtarja helene vinte me petkun e Kampiones së Europës, teksa kombëtarja shqiptare e drejtuar nga Hans Peter Brigel e mposhti me rezultatin 2-1, falë një perle të Adrian Aliajt nga një goditje e magjishme nga goditja e dënimit dhe nga goli i Muratit, ndërsa për grekët realizoi Janakopulos.

Stadiumi atë natë 4 shtatori u bë “zjarr” nga brohorimat, këngët dhe koret e tifozëve shqiptar për Kombëtaren pas një triumfi historik dhe heroik ndaj kampionëve të Europës që u “gjunjëzuan” që në takimin e tyre të parë pasi triumfuan në Portugali ndaj këtyre të fundit në finalen e EURO 2004.

Festa nuk do të mbaronte me kaq, të gjithë rrugët e kryeqytetit, më ekzaktësisht më shumë në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, rruga e stadiumit “Qemal Stafa”, gjithashtu edhe sheshi i qendrës së Tiranës në sheshin “Skënderbej”, ku pamjet do të ruhen thellë në memorien e çdo shqiptari, sidomos të atyre që e përjetuan në stadiumin e tej mbushur të gjithë kuqezi.

g.kosovari