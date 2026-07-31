Shërbimi Zjarrfikës i Tiranës është përgjigjur në mënyrë të menjëhershme një thirrje për ndërhyrje në parkimin nëntokësor te Xhamia e Namazgjasë dhe ka mbërritur në vendngjarje në kohë rekord, duke shuar zjarrin që kishte rënë në katin -1.
Pas njoftimit të marrë nga Salla Operative 128 për një zjarr të rënë në parkingun e Xhamisë së Namazgjasë, automjeti zjarrfikës i Stacionit të 21 Dhjetorit u nis menjëherë drejt vendngjarjes.
Falë reagimit të shpejtë dhe ndërhyrjes profesionale të efektivëve, zjarri u vu nën kontroll dhe u shua në katin -1 të parkingut, aty ku ndodhej automjeti i përfshirë nga flakët. Siç shihet nga pamjet, zona është mbushur me tym.
Si rezultat i ndërhyrjes në kohë, u shmang përhapja e zjarrit te mjetet e tjera në parking dhe dëmet u kufizuan në minimum në furgonin që kishte shpërthyer në flakë, duke garantuar sigurinë e qytetarëve dhe pronës së tyre.
Ky rast dëshmon edhe një herë se njoftimi i menjëhershëm dhe mbërritja sa më e shpejtë e forcave zjarrfikëse janë vendimtare për shpëtimin e jetëve dhe minimizimin e dëmeve.
Megjithatë, në pamjet që publikon Shërbimi Zjarrfikës i Tiranës, bie në sy një papërgjegjshmëri e theksuar e drejtuesve të automjeteve të cilët pavarësisht sinjalizimit me drita dhe sirenat e emergjencës, nuk lirojnë korsinë për zjarrfikësen.
Shërbimi Zjarrfikës është në gatishmëri 24 orë në 24, në shërbim të jetës, pronës dhe sigurisë së qytetarëve, ndaj kërkon bashkëpunimin e çdo drejtuesi mjeti për të mos bllokuar rrugën gjatë lëvizjes së automjeteve zjarrfikëse.
Hapja e korsisë dhe krijimi i rrugës së lirë për mjetet e emergjencës mund të bëjë dallimin mes një ngjarjeje të kontrolluar në kohë dhe një tragjedie. Shërbimi Zjarrfikës u bën thirrje të gjithë qytetarëve që, në çdo rast zjarri apo emergjence, të njoftojnë menjëherë në numrat pa pagesë 128, 129 ose 112.
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