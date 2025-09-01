Edon Zhegrova do të jetë futbollisti më i ri i Juventusit.
Pas akordit mes klubeve, ylli shqiptar i Kosovës ka zbarkuar në Torino në mënyrë që të kryejë vizitat mjekësore me klubin e më pas të prezantohet si blerja më e fundit e bardhezinjve.
Në rrjetet sociale janë postuar dhe pamje gjatë momentit kur Zhegrova ka zbarkuar në Itali, teksa niset për në zyrat e Juventusit.
Klubi i Lille do të arkëtojë 22 milionë euro nga shitja e 26-vjeçarit, ndërsa ai do të firmosë një kontratë 5-vjeçare, nga e cila do të përfitojë 2.5 milionë euro në sezon.
⚪️⚫️ Edon Zhegrova arrives to sign in at Juventus. pic.twitter.com/9xuWM3sIpG
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Leave a Reply