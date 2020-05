Bujar Nishani është treguar entuziast për takimin e PD në Durrës, i mbajtur në shkelje të të gjitha protokolleve të diktuara nga siguria globale. Ndërkohë, ish-presidenti demokrat ka hedhur akuza për përplasjen e policisë me protestuesit tek Teatri Kombëtar, që po ashtu u mblodhën në tubim pa lejen përkatëse dhe duke shkelur rregullat për grumbullimet masive.

Nishani, duke postuar dy foto, thotë se populli nuk mund të ndalet më. Ai madje bën thirrje që të mos ketë asnjë mëshirë ndaj qeverisë. Përtej ambicieve që Nishani ka në PD, duket se ish-presidenti nuk i ndjek lajmet. Teksa në protestën për Teatrin nuk pati asnjë viktimë apo plagosje serioze, në SHBA prej disa ditësh policia është treguar e pamëshirshme ndaj protestuesve për vrasjen e George Floyd.

Pamjet e mëposhtme tregojnë sesi forcat amerikane përveç dhunës, nuk hezitojnë as ta përplasin me makinë turmën e mbledhur. Mediat amerikane kanë shpërndarë sekuencën nga ngjarja. Nëse ish-presidenti nuk ka ndonjë koment për policët e SHBA, së paku të na thotë ç’duhet të kishin bërë shqiptarët për vrasjen e 4 protestuesve ne 21 janar? Për më tepër ndiqni pamjet nga protesta për Floyd dhe fotot për të cilat ankohet Bujar Nishani.

/JavaNews/A. Rada

No group, protestors or civilians, have been anywhere close to as violent and sadistic as the police have been tonight.pic.twitter.com/85p9E3zMps

— Gravel Institute (@GravelInstitute) May 31, 2020