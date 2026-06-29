Xhama të thyer dhe dyer të shkatërruara janë ato çfarë mbetën pas përplasjes që protestuesit patën me rojet e Universitetit Politeknik, ndërsa te sheshi para Kryeministrisë qytetarët vijonin fjalimet.
Në pamjet e siguruara nga Top Channel duken disa xhama të thyer dhe dyer të prishura të ambinteve të universitetit.
Tensionet nisën pas shpalosjes së banderolës së studentëve në katin e sipërm të këtij universiteti, ku shkruhej: “Ju erdhi dhe fundi dhe Shqipëria nuk është në shitje.”
Pasi banderola e studentëve u rrëzua, ata pretenduan se kjo erdhi pas ndërhyrjes së policisë.
Pas kësaj, një grup protestuesish që ndodheshin para Kryeministrisë u zhvendosën drejt ‘Politeknikut’, aty ku u futën me forcë në ambientet e brendshme të universitetit, duke u konfrontuar edhe me rojet që ndodheshin në katin e parë.
Gjatë përplasjes, protestuesit kanë thyer xhamat dhe dyert, duke u ngjitur në katet e mësipërme për të marrë sërish banderolën, të cilën e shpalosën edhe njëherë pas konfliktit.
Më pas, ata janë rikthyer bashkë me studentët dhe banderolën në shesh, për ta vazhduar aty tubimin e tyre.
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