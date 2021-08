Ndërsa ende nuk janë numëruar tërësisht viktimat e të plagosurit nga dy sulmet e para kamikaze, në Kabul raportohet të ketë ndodhur një shpërthim i tretë.

Nuk dihet ende vendi i saktë se ku ka ndodhur shpërthimi në kryeqytetin afgan apo nëse ka lidhje me dy të parët.

Në video duken shtullungat e tymit, të cilat ngjiten në qiell. Ende nuk dihet nëse ka të plagosur apo viktima nga shpërthimi i tanishëm.

#BREAKING: Reports of a third explosion in Kabul.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/7fIHYPFVyf

