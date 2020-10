Lidhja e shqiptarëve me politikën sidomos pas viteve ’90 është e njohur dhe madje fanatizmi i disa militantëve shkon deri aty ku askush nuk e mendon, duke shkaktuar shpesh edhe humor.

Një rast i tillë ka qenë edhe me një militant të PS, i cili gjatë prerjes së flokëve ai ka bërë në kokë një vizatim me makinën e qethjes duke shkruajtur PS3, që sipas tij do të thotë “Partia Socialiste merr mandat të 3”.

Në këtë proces ka qenë prezent edhe kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili e ka kaluar me humor këtë situatë teksa i ka dhënë dorën e fundit.

Majtas 🌹 #PS3 🇦🇱 #MakingHistory ❤️

g.kosovari