Aktori i njohur Reshat Arbana dhe bashkëshortja e tij kanë marrë sot dozën e parë të vaksinës për mbrojtje nga Covid-19.

Ishte vetë ministrja Ogerta Manastirliu që shpërndau një video në rrjetet sociale, duke bërë me dije: “Baca Reshat me bashkëshorten nga sot janë më të mbrojtur nga Covid19. Vijojmë intensivisht vaksinimin e të moshuarve në të gjithë vendin”.

“Na grin me fotografi dhe me video tani”, shprehet i mirënjohuri Arbana.

Ndërkohë ministrja deklaroi se procesi do të vazhdojë për të vaksinuar të gjithë qytetarët, me besimin për tu rikthyer në normalitet.

BISEDA

Manastirliu: Tani çdo gjë do të shkojë mirë.

Arbana: Faleminderit!

Manastirliu: Uluni tani qëndroni 20 minuta. Tani duhet të tregoheni të kujdesshëm për tre javë, pastaj do bëjmë dozën e dytë.

Arbana: Rrofsh! Faleminderit! Na keni nxjerrë në foto e video, mirë na keni bërë!

Manastirliu: Shpresoj që çdo gjë do shkojë mbarë. Faleminderit! Do ti vaksinojmë të gjithë dhe do kthehemi në normalitet.

g.kosovari