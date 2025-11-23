Ukraina goditi një termocentral të madh në rajonin e Moskës me dronë pa pilot duke shkaktuar një zjarr të madh. Dronët ukrainas goditën termocentralin Shatura , i cili ndodhet rreth 120 kilometra në lindje të kryeqytetit rus.
Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrey Vorobyov shtoi se disa nga dronët u shkatërruan nga forcat e mbrojtjes ajrore dhe disa ranë në vendin e stacionit. Sipas zjarri është vënë nën kontroll.
Më 22 nëntor, pati sulme të ngjashme me dronë në objektet e kompleksit të karburantit dhe energjisë në rajonin Samarë të Rusisë. Ndër objektivat ishte rafineria Syzran, e cila u godit nga sulmet. Sulmet e njëpasnjëshme ndaj infrastrukturës energjetike të Federatës Ruse ngrenë shqetësime në lidhje me sigurinë e termocentraleve kritike dhe pasojat e mundshme për rrjetin elektrik.
Explosion at a key power plant near Moscow
During the night, Ukrainian drones attacked the Shatura GRES in the Moscow region — one of the oldest power plants in the country. Preliminary reports say the plant’s power output unit is on fire.
