Top Channel ka siguruar videon kur gazetari investigativ Artan Hoxha nuk lejohet të kaloj në territorin grek.
Ngjarja ka ndodhur në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, ku gjatë kontrollit rutinë të dokumenteve, autoritetet i kanë komunikuar Hoxhës se hyrja në territorin grek nuk i lejohet, për shkak të masës “non grata” të vendosur nga shteti grek.
Gazetari iu komunikua se ai është i padëshirueshëm dhe shihet si kërcënim për rendin publik dhe sigurinë e brendshme të Greqisë.
