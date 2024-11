Një video e prodhuar me inteligjencë artificiale është bërë virale në pak orë.

Bëhet fjalë për montimin e liderëve botërore në disa situata me vese, por nuk mungojnë as episodet qesharake.

Për më tepër ndiqni videon:

Hackers just dropped the hardest AI music video of all time. pic.twitter.com/qzj234kq9q

— DramaAlert (@DramaAlert) November 19, 2024