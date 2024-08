Kandidati republikan, Donald Trump ka mbajtur tubimin e tij të parë në një ambient të hapur që pas atentatit që iu bë një muaj më parë në Pensilvani.

Kësaj radhe, në Karolinën e Veriut, Trump u shfaq përpara mbështetësve të tij, por i rrethuar nga të katërt anët e podiumit me xham antiplumb. Gjithsesi, ajo që mori vëmendjen më të madhe ishte pikërisht gjesti që kandidati republikan bëri.

Gjatë fjalimit të tij, një grua që ndodhej në tribun nuk u ndje mirë dhe i ranë të fikët.

Ish-presidenti la menjëherë podiumin dhe shkoi drejt saj për t’u siguruar nëse ishte mirë dhe në fund i dha një përqafim, teksa u shoqërua më pas jashtë tubimit, ndërkohë që Trump u rikthye në podium për të vijuar me fjalimin e tij.

/a.r

BREAKING: A woman just fainted in the stands at the Trump rally, and Trump walked out from behind the protective glass to make sure she was ok

He gave her a hug as EMTs brought her out pic.twitter.com/xmdvjeU9hn

— Jack Poso (@JackPosobiec) August 21, 2024