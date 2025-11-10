Dy biznesmenë italianë supozohen të vdekur pasi rrënojat e helikopterit të tyre privat u gjetën në një lartësi prej 1,000 metrash.
Mes viktimave besohet se ndodhet edhe piloti, por ende nuk ka njoftim zyrtar për bilancin. Ngjarja ndodhi në një zonë malore në kufirin midis Markes dhe Toskanës në Itali, sot në mëngjes (10 nëntor).
Sipas agjencisë ANSA, 77-vjeçari Mario Paglicci, një argjendar i njohur nga Arezzo dhe 67-vjeçari Fulvio Casini nga Sinalunga pranë Sienës, kishin dërguar një sinjal rreziku për defekt të motorit përpara se helikopteri i tyre të rrëzohej të dielën pasdite.
Dy biznesmenët thuhet se po udhëtonin nga Venecia për në Arezzo.
#Arezzo, individuato dai #vigilidelfuoco l’elicottero disperso da ieri: precipitato a 1.000 metri d’altezza, sul versante appenninico aretino. Operazioni in corso [#10novembre 10:00] pic.twitter.com/P6D8QovaQW
— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 10, 2025
