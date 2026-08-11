Të paktën 18 persona, shumica adoleshentë, u vranë sot në një përplasje midis dy kamionëve të vegjël që transportonin punëtorë bujqësorë në Egjiptin verior, tha një burim mjekësor për AFP.
“Shumica e të vdekurve janë adoleshentë (të mitur) të moshës 13 ose 14 vjeç”, tha burimi, i cili foli në kushte anonimiteti.
Viktima më e re ishte 10 vjeç, sipas medias lokale Al-Masry Al-Youm. 32 të tjerë u plagosën rëndë.
Pavarësisht rreziqeve, kamionçinat janë një mjet i zakonshëm transporti për miliona punëtorë informalë, përfshirë të miturit, dhe shpesh janë të mbingarkuar.
Ministria e shëndetësisë e Egjiptit kishte dhënë më parë një numër fillestar prej 47 të vdekurish, përfshirë rreth 30 të plagosur.
Aksidenti ndodhi në një rrugë në provincën Ismailia.
وفاة ١٨ عامل واصابة اكثر من ٨٠ اخرين في حادث علي طريق مصر اسماعيلية ،يارب سلم pic.twitter.com/IsNUj8N05S
— دياب الشعيبي (@mrw_yby) August 11, 2026
Pasagjerët, shumica e të cilëve vinin nga dy fshatra në deltën e Nilit, “po shkonin për të punuar në një fermë”, tha një burim sigurie.
Puna e fëmijëve është një problem i vazhdueshëm në Egjipt, që prek të paktën 1.3 milionë të mitur, sipas shifrave zyrtare. Këta fëmijë vriten rregullisht në aksidente rrugore.
Ekonomia informale përbën 67% të punësimit në Egjipt dhe pothuajse të gjithë sektorin bujqësor, sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO).
Numri i përgjithshëm i punëtorëve të padeklaruar në vend, të cilët punojnë në kushte të pasigurta për sa i përket punësimit dhe sigurisë, vlerësohet në 8 deri në 13 milionë njerëz, dhe ata janë të punësuar kryesisht në bujqësi, ndërtim dhe industri.
⚡️ FLASH | ÉGYPTE — 18 morts et 32 blessés dans une violente collision à Ismaïlia. Deux véhicules transportant des ouvriers sont entrés en collision sur une route de la région d’Al-Qassasin. Une trentaine d’ambulances ont été mobilisées. (AFP) pic.twitter.com/U8iFxTcueg
— AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) August 11, 2026
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