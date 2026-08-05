Një ngjarje tragjike ka ndodhur të martën, 4 gush, në Tajlandë gjatë një ndeshjeje, ku luante Yala FC. Një rrufe goditi fushën e lojës, duke i marrë jetën një futbollisti 24-vjeçar dhe duke lënë të paktën nëntë persona të tjerë të plagosur.
Sipas raportimeve të e.vnexpress.net, ngjarja ndodhi në stadiumin Santiphap, në zonën Su-ngai Kolok, në provincën Narathiwat. Në momentin e incidentit po binte shi i rrëmbyeshëm, kur papritur një rrufe goditi fushën. Menjëherë pas goditjes, disa futbollistë u rrëzuan në tokë, ndërsa të plagosurit u transportuan në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Më rëndë u lëndua 24-vjeçari Safwan Awa. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta mbajtur në jetë, ai nuk arriti t’u mbijetojë plagëve.
Klubi Yala FC reagoi me një mesazh prekës në faqen e tij zyrtare në Facebook, duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen e futbollistit të ndjerë. Sipas njoftimit të klubit, drejtori i Yala FC, së bashku me një delegacion të ekipit, vizituan familjen e 24-vjeçarit për t’i shprehur ngushëllimet dhe për t’i ofruar mbështetje në këtë moment të vështirë.
“Stafi drejtues, trajnerët, futbollistët dhe të gjithë anëtarët e Yala FC shprehin ngushëllimet më të thella për familjen e Safwan Awa (Ing)”, thuhet në deklaratën e klubit.
Edhe Federata e Futbollit e Tajlandës (FAT) publikoi një deklaratë zyrtare pas tragjedisë, duke shprehur solidaritetin me familjen, miqtë dhe klubin e futbollistit në këtë moment të rëndë.
Safwan Awa kishte firmosur me Yala FC vetëm më 29 korrik. Anësori i talentuar konsiderohej një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës, ndërsa më parë kishte shënuar shtatë gola në 18 ndeshje me Pattani FC, duke kontribuar në ngjitjen e ekipit në Thai League 2 për sezonin 2025-2026.
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