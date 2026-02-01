Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal që shiste armë zjarri në Tiranë. Për këtë arsye, u finalizua operacioni i koduar “Lockdown”, për të cilin, u deshën 2 muaj hetim me metoda proaktive. Policia njoftoi se janë arrestuar në total katër persona dhe sekuestruar disa armë.
“Në kuadër të operacionit bazuar në informacionet e siguruara nga hetimi për disa shtetas që dyshohej se trafikonin armë zjarri, kryesisht nga Kosova në Tiranë, me qëllim shitjen, janë vënë në pranga shtetasit: G. N., 39 vjeç, R. R., 48 vjeç, K. C., 49 vjeç dhe A. C., 45 vjeç, banues në Tiranë”, njoftoi policia.
Nga hetimet rezultoi se këta persona i siguronin armët kryesisht nga Kosova. Pasi i sillnin në Tiranë, ata i modifikonin dhe magazinonin në Selitë. Sipas uniformave blu, janë sekuestruar tre automatikë, pesë pistoleta, armë gjahu si dhe municion luftarak.
“Gjatë kontrollit në ambientit e përshtatur, banesave të tyre, shërbimet e Policisë 8 armë zjarri (5 pistoleta dhe 3 automatikë), pjesë të ndryshme armësh, një armë gjahu, krehra dhe municion luftarak, 3 radio si ato të policisë, jelek multifunksion dhe 9 celularë”, njoftoi policia.
Hetimet nuk po ndalen këtu, pasi uniformat blu njoftojnë se po punojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
