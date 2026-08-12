Një tragjedi ndodhi të mërkurën në mëngjes (12 gusht) në një qendër kujdesi për fëmijë në Hopkins, Minesota të SHBA-ve, ku dy persona dhe një fëmijë, të gjithë anëtarë të së njëjtës familje, u vranë.
Sipas New York Times, autori i krimit ishte një burrë, i cili është midis të vdekurve.
Hetuesit besojnë se dy të rriturit që humbën jetën ishin pronarët e qendrës së kujdesit për fëmijë, e cila drejtohej nga shtëpia e tyre.
Gjashtë fëmijë të tjerë ishin në qendrën e kujdesit ditor dhe janë të sigurt me familjet e tyre.
Shefi Johnson e përshkroi sulmin si një çështje familjare dhe tha se hetuesit nuk besojnë se ka një kërcënim të vazhdueshëm.
“Kjo është një situatë e tmerrshme dhe tragjike për çdo komunitet, veçanërisht këtu në Hopkins, ku nuk jemi mësuar të shohim këto lloj krimesh”, tha Shefi Johnson.
Autoritetet po hetojnë shkaqet dhe rrethanat e sulmit vdekjeprurës.
JUST IN: Three people have just been ST*BBED to death at a Hopkins, Minnesota home DAYCARE, per local reports
There is currently a MASSIVE police presence.
Horrific. Pray for the victims pic.twitter.com/9XJcdWHIrD
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 12, 2026
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