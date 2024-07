Gazeta britanike Daily Mail publikoi pamjet e sherrit të dhunshëm mes tifozëve anglezë dhe atyre gjermanë.

Sherri nisi pasi tifozët anglezë nisën të tallin tifozët gjermanë pas eliminimit të tyre nga kompeticioni.

Dhjetëra persona u përfshinë në sherrin që nisi fillimisht me disa fyerje dhe sharje.

Policia u desh të ndërhynte për të shuar sherrin mes tifozëve.

Gjatë sherrit u përdorën edhe gota dhe shishe birre.

Fight breaks out as England fans taunt Germans over Euros exit https://t.co/1IDZgMiD2q

Come on Switzerland! Everybody loved the Tartan Army

— MKST (@tartufi_55276) July 5, 2024