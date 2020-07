“Kulla e Hirit” u kodua një operacion i policisë gjatë të cilit u vu në pranga një person i dënuar me 10 vite burg, i akuzuar për tentativë vrasje ndaj katër personave.

Efektivët e policisë së Korçës, kanë bërë arrestimin e 26-vjeçarit të shumëkërkuar, Muhamet Bedulla, banues në Korçë, i dënuar më parë për “Vjedhje”.

Kapja e të riut u bë mbrëmjuen e së hënës, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore.

Ndalimi i Bedullës, u bë pasi Gjykata e Shkallës së Parë Korçë me vendimin e datës 6 shkurt 2018, e ka dënuar me 10 vite burg për veprën penale “Vrasja me dashje, e mbetur në tentativë”.

26-vjeçari akuzohet lidhur me ngjarjen e ndodhur në 23 qershor 2015, ku në lagjen nr. 8 të Korçës, në bashkëpunim me persona të tjerë, pas një konflikti për motive të dobëta, ka tentuar të vrasë me sende të forta katër persona. Ndaj të dyshuarve materialet iu referuan Prokurorisë së Korçës, për ndjekje të mëtejshme.

