Ndoshta Enver Hoxha do të kishte mbetur një mësues i thjeshtë gjimnazi, nëse disa ngjarje do të kishin marrë një rrjedhë tjetër, thotë Arlind Qori. Historia e së majtës në Shqipëri është e ndërthurur me kontradikta, ideale dhe dështime. Arlind Qori analizon shkurtimisht figurat e së majtës në një shekull. Nis me Fan Nolin – klerikun, intelektualin dhe politikanin që tentoi të sillte një frymë europiane në një vend me probleme madhore si ato të Shqipërisë së viteve ’20. Vazhdon me periudhën e errët të diktaturës, me diktatorin Enver Hoxha që la pas mijëra viktima, shqiptarë të pafajshëm që u vranë e u burgosën padrejtësisht. Çfarë pasoi atë epokë, sipas Qorit, është një histori me dritëhije: një tranzicion i stërzgjatur ku liria u përdor si fasadë dhe korrupsioni u trashëgua si sistem.
I etiketuar shpesh si i majtë, madje edhe “komunist”, Arlind Qori sjell një tjetër dimension të raportit mes së majtës dhe shtresës së ish-të përndjekurve politikë. Ai rrëfen historinë e një familjari të tij, dramën që përjetoi gjatë diktaturës dhe sjelljen përçmuese të sistemit postkomunist ndaj kësaj shtrese, që u përdor për retorikë, por rrallë u trajtua me drejtësi.
Në intervistën për TemA, Qori flet për takimet me qytetarët pas zgjedhjeve të 11 majit, ku Lëvizja Bashkë arriti të fitojë përfaqësim në Kuvend. “Janë me qindra qytetarë që më ndalojnë në rrugë dhe më thonë: ‘Jam penduar që nuk të votova më 11 maj’. Janë njerëz që kanë votuar mazhorancën, opozitën apo parti të tjera brenda tyre, por që pas zgjedhjeve u gjendën në një situatë qesharake e pa përfaqësim real. Unë besoj te qytetarët dhe jam optimist,” shprehet ai.
Qori flet për marrëdhëniet me partitë e opozitës dhe pamundësinë për t’u bashkuar në një betejë kundër Edi Ramës, fillimisht në Tiranë dhe më pas në mbarë Shqipërinë. Ai është kritik ndaj mënyrës se si funksionon politika e sotme, që sipas tij është e kapur nga interesat e ngushta, lidhjet me krimin dhe oligarkët, duke e kthyer shtetin në një pronë të përbashkët të pakicës.
Kundër sistemit të kalbur politik dhe lidhjeve të tij me krimin dhe oligarkët… me qytetarët dhe nga qytetarët vjen fuqia e mendimit se së shpejti Tirana do të jetë tjetër, dhe më pas Shqipëria do të ketë një udhëheqje tjetër. Është Arlind Qori, kandidati i Lëvizjes Bashkë për kryetar të Bashkisë së Tiranës.
Në një intervistë për TemA, ai flet për takimet me qytetarët pas 11 majit, ku partia që drejton mori një deputet.
