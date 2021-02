Pas vaksinimit të mjekëve, kryeministri Edi Rama është ndalur në shtëpinë e të moshuarve ku do të vaksinohen sot 45 të moshuar. Rama nuk i ka kursyer batutat me të moshuarit, të cilët sot marrin dozën e parë të vaksinës anti-COVID.

“Të kanë thënë që do vij unë dhe je bërë si nuse”, i tha Rama një nga të moshuarve.

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu bëri me dije se stafi në shtëpitë e të moshuarve, gjatë periudhës së pandemisë kanë qëndruar të karantinuar 24 orë, për shkak se mund të përbënin një rrezik për moshën e trete, e për këtë tha se janë shpërblyer me 50 mijë lekë plus pagës.

g.kosovari