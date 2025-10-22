Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga pritja zyrtare e organizuar në Pallatin St. James, ku u prit nga Mbreti Charles III dhe Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, së bashku me liderë të tjerë të Ballkanit Perëndimor.
“Në pritjen e Mbretit Charles III dhe Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, për liderët e Ballkanit Perëndimor në Pallatin St. James”, shkruan Rama në “Facebook”.
Në pamjet e publikuara, shihet një moment i përzemërt mes Ramës dhe Mbretit Charles, me të cilin shkëmben disa fjalë gjatë takimit.
Rama ndodhet në Londër në kuadër të Samitit të Berlinit i cili këtë vit pritet të fokusohet në çështjet e sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe migrimit.
