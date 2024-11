Ukraina ka lëshuar mbi 20 dronë që synonin Moskën herët mëngjesin e së dielës, duke detyruar autoritetet ruse të mbyllin përkohësisht dy nga aeroportet e kryeqytetit.

Goditja e Kievit është konfirmuar nga zyrtarët rusë. Kryebashkiaku Sergei Sobyanin tha se 12 dronë u shkatërruan në rajonet Ramenskoye dhe Kolomensky të Moskës, si dhe në qytetin e Domodedovo, në jugperëndim të kryeqytetit rus.

Biggest Ukrainian drone attack on Moscow to date. At least 25 shot down, Moscow mayor says. pic.twitter.com/WTBB5RVFmf

— Guy Faulconbridge (@GuyReuters) November 10, 2024