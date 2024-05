Disa persona në qytetin gjerman Mannheim, duke përfshirë një aktivist të krahut të djathtë anti-islam, u plagosën kur një sulmues i sulmoi me thikë, tha policia.

Ngjarja ndodhi në një shesh në qytetin Mannheim në Gjermaninë jugperëndimore.

Policia ka qëlluar në drejtim të sulmuesit, i cili gjithashtu ka mbetur i plagosur.

Policia tha se mund të japë menjëherë informacione për shkallën e lëndimeve.

Euronews ka mësuar se aktivisti gjerman i krahut të djathtë dhe kritiku anti-islamik Michael Sturzenberger është plagosur në sulm./m.j

BREAKING:

Islamist terror attack in Germany

The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.

A police officers was also stabbed in the neck.

The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2024